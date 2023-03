Le Trillium albidum, la plante printanière qui a plus d’un tour dans son sac

En hiver, quand les températures sont fraîches, la tige fait profil bas et descend jusqu’au sol. Elle se redresse dès que les températures remontent. Ses jolies fleurs aux pétales blancs apparaissent au mois de mars et vous tiendront compagnie jusqu’au mois d’avril. Les Trillium sont habitués au froid et à la chaleur. Cela doit venir de son origine américaine, plus précisément l’Oregon, où l’hiver est frisquet et humide tandis que les étés chauds et secs.