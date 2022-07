Le tribunal des référés de Bruxelles suspend l'expulsion d'une femme divorcée et de ses quatre enfants à Molenbeek

En tant que bailleur social, argumente le juge, le Logement molenbeekois est investi d'une mission de service public. "Cette dimension (...) a pour conséquence que la société de logement doit prendre en considération les particularités de son public cible."

Dès lors, poursuit le raisonnement juridique, "maintenir madame Chaou dans les lieux ne conduit pas, dans le chef du Logement Molenbeekois, à une situation dommageable comparable à celle que subirait celle-ci et ses enfants". D'autant, poursuit le juge, que les troubles de voisinage allégués par le Logement molenbeekois ne sont pas étayés par des éléments probants récents et que le Juge de paix lui-même avait estimé que le comportement des enfants s'était amélioré au moment où le litige lui a été soumis.

La volonté du Logement molenbeekois de poursuivre l'expulsion malgré l'appel "pour faire un exemple", alors que l'issue de la procédure apparaît incertaine constitue un abus de droit, estime le juge. "Par conséquent, il y a lieu de prendre une mesure provisoire et conservatoire dans l'urgence, et d'interdire l'expulsion de Madame Chaou et de ses enfants (...) jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise (...) en appel.".