Le tribunal de Californie juge Microsoft responsable de sa propre fuite de données

Douglas Farrar, directeur des affaires publiques de la FTC, indique que son entreprise n’est en rien responsable de cette fuite de données.

Dans son tweet, il ajoute une capture d’écran de la décision du tribunal du district nord de Californie dans lequel la juge fédérale Jacqueline Scott Corley, dans un premier temps, invite les deux parties (Microsoft et la FTC) à se revoir afin "d’examiner les problèmes causés par la fuite" et, dans un second temps, rejette la faute à Microsoft quant aux fuites.

"Microsoft a fourni le lien, en date du 14 septembre, et le tribunal l’a téléchargé sur ses serveurs. […] D’ici le 22 septembre 2023, les deux parties doivent se rencontrer, y compris avec des tiers, afin de soumettre à nouveau les pièces à convictions et documents de leur procès via un lien sécurisé en cloud."