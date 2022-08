Le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen

Le tribunal administratif de Paris a suspendu vendredi l'expulsion de l'imam Hassan Iquioussen, a annoncé son avocate en fin de matinée sur Twitter. L'imam, dont les prêches font polémique, est sous le coup d'un arrêté ministériel d'expulsion entériné la semaine dernière par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Selon Lucie Simon, l'avocate de Hassan Iquioussen, le tribunal aurait jugé vendredi que cette expulsion "porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale". "Loin des sirènes médiatiques, le droit", a-t-elle également commenté.

Le 28 juillet, Gérald Darmin avait annoncé sur Twitter l'expulsion de cette figure controversée. "Ce prédicateur tient depuis des années un discours haineux à l'encontre des valeurs de la France, contraire à nos principes de laïcité et d'égalité entre les femmes et les hommes", soulignait le ministre de l'Intérieur. Ce dernier l'accusait notamment d'avoir tenu des propos antisémites, homophobes et sexistes lors de prêches et conférences, tenus il y a près de 20 ans pour certains. Le contenu de certaines vidéos publiées sur sa chaîne Youtube est également dans le viseur des autorités.