Sur place, pas l’ombre d’un sac-poubelle jaune. "Notre métier c’est de veiller à ce que les gens respectent la loi et de punir ceux qui ne la respectent pas", raconte un magistrat préférant resté anonyme, "c’est plus compliqué de faire la morale quand on sait que le Palais de Justice ne balaye pas devant sa porte". Il est pourtant spécifié dans l’article 31 du code pénale en matière environnementale que celui qui ne respecte pas l’obligation de trier ses déchets est passible d’un emprisonnement de 8 jours à 2 ans et d’une amende qui peut aller jusqu’à 100.000 euros.