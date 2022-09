Le tri des déchets alimentaires sera obligatoire à Bruxelles à partir du 1er mai 2023

Le ministre a par ailleurs annoncé la création de nouvelles filières de tri à partir du 1er janvier prochain: les matelas; le métal; le bois, les films plastiques, les gravats,...

Dès l'année prochaine, les entreprises devront valoriser leurs déchets dans ces nouvelles filières.

D'ici janvier 2025, le tri des matières textiles deviendra obligatoire.

Par ailleurs, les contenants à usage unique ne seront plus autorisés en 2023 dans les administrations publiques bruxelloises: en janvier pour les boissons et bouteilles en plastique; et juillet pour les contenants alimentaires à usage unique.