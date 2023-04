Le tri des déchets alimentaires obligatoire à Bruxelles à partir du 15 mai

Le régime de collecte des déchets en Région bruxelloise sera sensiblement modifié à partir du 15 mai prochain en raison de l'instauration de l'obligation de trier ses déchets alimentaires.

En parallèle, le tri des emballages et d'une série d'autres déchets en plastique devient également obligatoire. La conséquence la plus directe sera la suppression, dans 10 communes bruxelloises (Auderghem, Berchem-Ste-Agathe, Bruxelles-Ville - uniquement Haren et N-o-Hembeek -, Evere, Ganshoren, Jette, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre), d'une des deux collectes de sacs blancs hebdomadaires. Les immeubles à appartements de ces communes continueront de voir leurs conteneurs collectés deux fois par semaine.

Motif du changement, selon le ministre de la Propreté publique, Alain Maron, le contenu du sac blanc est de facto appelé à diminuer. Quelque 500.000 tonnes de déchets non-triés ont été incinérés en 2021 par la Région bruxelloise, soit l'équivalent de 200 fois le poids de l'Atomium. Les déchets alimentaires représentent 40% des sacs blancs. Une fois triés, ils pourront être transformés en énergie renouvelable ou en compost. Le nouveau calendrier non plus de collecte mais de sortie autorisée des sacs-poubelles sera distribué dans les boîtes aux lettres entre les 2 et 12 mai prochains.

Trois solutions s'offrent aux ménages pour mettre en œuvre le tri de leurs déchets alimentaires: les trier dans le sac orange, les déposer dans un compost individuel ou les apporter à un des 200 composts de quartier de Bruxelles. Des collectes en soirée seront désormais organisées sur certains grands axes de la capitale pour rendre le trafic plus fluide et éviter que les sacs-poubelles restent trop longtemps sur les trottoirs.