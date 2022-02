Le trésor gaulois de Thuin à découvrir dans le Bois du Grand Bon Dieu

Situé dans la vallée de la Sambre au sud de Thuin, le Bois du Grand Bon Dieu est un lieu de promenade très apprécié des habitants de la région mais aussi un site archéologique particulièrement bien préservé.

Dans ce parc naturel, une histoire de deux mille ans… On y trouve en effet un oppidum, une fortification protohistorique datant de la période entre 75 et 25 avant notre ère. Le paysage laisse apparaître un fossé profond avec une levée de terre de plus de 4 mètres. Le fossé et le mur s’interrompent pour laisser place à l’entrée de la citadelle qui s’étend sur 13 hectares.

Cela fait quatre ans que ce fleuron archéologique est fouillé minutieusement mais le site est connu depuis plus longtemps. En effet, il y a 40 ans, un habitant a fait la découverte controversée d’un trésor monétaire d’or. De cette découverte s’ensuivent de nombreux pillages. Depuis quelque temps, le site est désormais protégé et les archéologues ont découvert des bijoux, épées, céramiques ainsi que des statères datant d’avant la guerre des Gaules.

Très riche en Histoire, le site est également la promesse d’une longue et belle balade…