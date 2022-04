Le tremblement de terre de Lisbonne en 1755

1er novembre 1755, 9h40 du matin. Lisbonne est la proie d’un tremblement de terre d’une grande violence, comme on en a peu vu jusqu’alors. Les bâtiments s’effondrent, les églises prennent feu, la mer engloutit tout sur son passage. Les Lisboètes pensent vivre l’apocalypse.

Lisbonne et ses environs, mais aussi l’Algavre et d’autres régions du Portugal sont détruites. Le séisme va également affecter l’Espagne et le Maroc, et est ressenti en France, en Italie, aux Açores, et même aux Antilles et au Brésil.

On estime que 10.000 habitants et habitantes de la cité ont perdu la vie dans la catastrophe. Les sismologues évaluent aujourd’hui la magnitude de la secousse à 9 sur l’échelle de Richter, soit la valeur maximale.

La catastrophe va marquer profondément l’Europe des Lumières. Elle inspirera Voltaire, Rousseau et Kant. Elle aura aussi un impact dans la religion chrétienne, où la croyance en un châtiment divin fut tenace dans la population.

Johanne Dussez revient sur cette tragédie et sur la reconstruction de la ville avec lʹhistorienne Dejanirah Couto.