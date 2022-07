Le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele emprisonné en Iran : ses proches se mobilisent pour sa libération

Le Tournaisien Olivier Vandecasteele, qui n’a pas la double nationalité, se rendait régulièrement dans la République islamique, où il ne se sentait pourtant pas en danger. De nombreuses années, il a travaillé sur le sol Afghan avant de devenir, depuis 2015, directeur de missions pour différentes ONG sur le sol iranien. Réputé pour son intégrité et sa connaissance de la région, il a œuvré pour l’augmentation des échanges entre les autorités iraniennes et les grands bailleurs de fonds internationaux tels que l'Union européenne, les Nations unies et d'autres organisations internationales. Olivier a mis en œuvre divers projets pour répondre aux nombreux besoins humanitaires, travaillant pour un accès à l’éducation pour les enfants, à la formation professionnelle pour les adultes, à l’eau potable, à l’hébergement et aux services légaux.