Le travail via les plateformes numériques reste marginal

84.000 personnes soit 1,1% des 15-64 ans, travaillent pour une plateforme numérique (Deliveroo, Uber etc), indique mardi l'office de statistiques belge Statbel. Pour 84,5% d'entre elles, ce n'était que pour une seule plateforme. La plupart des personnes travaillaient via une plateforme de livraison de nourriture et d'autres biens (Deliveroo, Uber Eats,...), vendaient des biens en ligne (2ememain, Vinted,...), travaillaient comme baby-sitters ou fournissaient des services informatiques.

Les plateformes ne constituent pas un travail intensif: 39% des concernés travaillent entre une et neuf heures par mois pour ces plateformes, et 19,6% entre 10 et 19 heures. A peine 18,2% d'entre eux travaillaient plus de 20 heures par mois. Plus de la moitié des travailleurs de plateformes (54,2%) dispose d'un diplôme de l'enseignement supérieur et 16,3% indiquent être étudiant. Le statut d'indépendant est généralement utilisé.