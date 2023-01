Le travail reprend à Hygea suite à l'abandon des mesures disciplinaires dénoncées

Dans la région du Centre, l'arrêt de travail entamé ce lundi au sein de l'intercommunale Hygea à Manage, a pris fin ce mercredi matin. Les collectes en porte-à-porte ont repris à la suite de négociations entre la délégation syndicale et la direction. Le motif a porté sur les mesures disciplinaires contre trois agents, via une procédure inhabituelle selon Laurent Dufrasne, le délégué syndical CGSP pour Hygea. L'un de ces travailleurs a été convoqué pour absences répétées, alors qu'il les aurait justifiées par un drame familial. Les mesures disciplinaires ont été abandonnées le concernant.

"Trois agents ont reçu une convocation par un huissier de justice pour une audition disciplinaire devant le conseil d'administration de l'intercommunale. Parmi ces trois personnes, un dossier n'avait pas lieu d'y être soumis. Il s'agit d'un travailleur affecté par un drame familial et pour lequel on lui reprochait des absences. Mais celles-ci étaient justifiées", contextualise le délégué syndical CGSP Laurent Dufrasne. "Dans les règles internes, il est prévu des auditions disciplinaires auprès du directeur général. Mais là, l'agent a directement été convoqué devant le conseil d'administration. Cela a entraîné un mouvement de contestation légitime au regard de la situation familiale de l'un des trois agents. La revendication a été une demande expresse de requalifier le dossier, en abandonnant purement et simplement toute procédure. Pour les autres, nous avons demandé une procédure classique", poursuit Mr Dufrasne. "La direction se retranchait derrière le fait qu'il y ait une procédure intermédiaire via le directeur général. Néanmoins, ils pouvaient très bien décider d'envoyer directement les agents devant le conseil d'administration. Sauf que les dossiers n'étaient pas aussi importants que pour justifier une telle mesure. Dans un premier temps, le bureau exécutif a maintenu sa décision. Des négociations ont eu lieu mardi toute la journée. En soirée, le bureau exécutif a répondu à notre demande", relève le délégué syndical des travailleurs d'Hygea.

Questionné sur la raison pour laquelle Hygea a inversé la procédure, sans prise en compte a priori de la situation personnelle de l'un des trois agents, Mr Dufrasne est incertain. "C'est ce qui nous a interpellés, car le responsable de département était au courant de la situation de cet agent. Cela ne méritait pas un dossier disciplinaire. Par ailleurs, cela a vite soulevé une série d'autres questions sur l'avenir du site de Manage. Il y avait des échos de plus en plus insistants, sur une volonté potentielle de fermer le site, et que le volume de l'emploi allait être réduit suite au nouveau schéma de collectif. Mais la direction et le bureau exécutif d'Hygea ont formellement démenti ces deux points. Et les travailleurs ont accepté le résultat des négociations."

Contacté, Hygea n'a pas souhaité se prononcer sur les motifs de l'arrêt de travail et les négociations. Les agents de collecte ont repris le travail mercredi matin. L'intercommunale s'organise pour planifier les différents ramassages dans les jours à venir. Plus d'informations sur le calendrier des collectes sur le site https://www.hygea.be/