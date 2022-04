Le travail poétiquement engagé et tout en nuances de bleu de Rémy Hans, au PointCulture de Louvain-la-Neuve

Jusqu’à juin 2022, l’artiste mélangera de nouvelles pièces pensées pour l’occasion, à d’autres plus anciennes. Le travail de Rémy Hans, marqué par un certain minimalisme, assemble dans des nuances d’indigo une invitation à contempler notre environnement. L’artiste est sensible aux problématiques environnementales, notamment les questions d’épuisement des ressources naturelles. On trouve également de nombreux paysages ou de références à des zones naturelles, ancrées dans une réflexion collective autour de la sauvegarde de notre planète.

Informations pratiques

Place Galilée 9a - 1348 Louvain-la-Neuve