Le travail humaniste et tout en contraste de Christine Vanhaverbeke, au PointCulture de Louvain-la-Neuve

De loin, le travail de l’artiste semble abstrait, des déclinaisons de formes en noir et blanc, liées par des traits graphiques. Seulement, en passant de l’ensemble au détail, on distingue en fait de nombreuses silhouettes, de petits personnages en mouvement, liés par un destin commun. Christine Vanhaverbeke trouve l’inspiration dans son intérêt pour l’humain mais aussi dans son histoire personnelle. Elle se rend en 2018 au Liban, dans les camps de réfugiés syriens, à la rencontre de ces êtres dont l’humanité et l’unicité ont été gommées par les politiques d’asile. Leurs trajectoires et leurs récits personnels peuplent alors son expression artistique.