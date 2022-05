Le travail 'gratuit' est-il nécessaire pour trouver un job ensuite ?

Il y a 3 catégories de 'travail volontaire', dont 2 catégories de stages et 1 de volontariat.

les stages que l'on fait pendant les études , qui vont d'1 mois à 3 mois et demi. Ce stage n'est généralement pas rémunéré, il fait partie d'un cursus d'apprentissage et permet de faire une expérience professionnelle, de découvrir les outils, de se faire un premier réseau.



, qui vont d'1 mois à 3 mois et demi. Ce stage n'est généralement pas rémunéré, il fait partie d'un cursus d'apprentissage et permet de faire une expérience professionnelle, de découvrir les outils, de se faire un premier réseau. les stages dits professionnels. Ils se font soit sur le principe de la formation en alternance : on fait une formation et en même temps on travaille. Ou encore sur le principe des stages d'insertion : on intègre une entreprise qui nous forme, elle reçoit une indemnité pour cela et elle nous rémunère.



Il y a par exemple la Convention d'Immersion Professionnelle, le CIP, qui est une formation pédagogique de 1 à 6 mois, qui permet à une personne d'intégrer une entreprise en percevant au minimum 840€ par mois.



Ou encore le Stage First, qui permet aux jeunes de moins de 30 ans, qui ont un niveau de secondaire inférieur, de pouvoir bénéficier pendant 3 mois d'une première expérience en entreprise. Cela permet de l'ajouter sur son CV et de pouvoir se prévaloir d'une expérience professionnelle. L'indemnité est de 26€ par jour + des frais forfaitaires de 200€ par mois, à charge de l'employeur.



Il y a aussi le PFI (Plan Formation-Insertion) : un stage de 1 à 6 mois à temps plein ou à temps partiel pour acquérir une formation chez un employeur. Il existe des PFI plus spécifiques à certains secteurs.



Enfin, la formation alternée, en Région wallonne : vous dépendez d'un centre de compétences, pour une profession déterminée, et vous faites un stage de 3 à 12 mois, en alternant formation et apprentissage. Vous êtes rémunéré à hauteur de 350€ en plus de votre indemnité de chômage.

Il existe aussi des stages de formation linguistique ou encore des stages à l'étranger, via Actiris, le Forem ou Bruxelles Formation. Bref, de multiples possibilités pour tester le monde du travail ! Et ces organismes jouent le rôle d'intermédiaire et de contrôle pour éviter tout abus : programme réel de formation, durée de formation, invitation à signer un CDD à l'issue du stage, etc.