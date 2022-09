Le travail est-il une valeur de gauche ou de droite ? Le point de vue philosophique

Le travail est-il une valeur de droite ou une valeur de gauche ? La question n’est pas nouvelle, mais elle a été relancée par Fabien Roussel, le patron du Parti Communiste en France. Il veut incarner une gauche du travail et pas une gauche des allocs. Analyse.

C'est une sortie qui n'est pas passé inaperçue en France. Fabien Roussel lâche : "je veux mettre fin à un système qui nourrit le chômage par les allocations et le RSA, il faut permettre à chacun de vivre de son travail car c'et le travail qui redonne la dignité. Et un salaire. et sortir d'un système de revenues de substitution de RSA et d'allocations de chômage".

Oui et sa phrase lâchée en pleine Fête de l’Huma, oppose ceux qui travaillent aux allocataires sociaux. Ce qui est plutôt un discours de droite. Du coup Fabien Roussel à été largement conspué à gauche et plutôt soutenu à droite, avec un peu d’ironie. Georges Louis-Bouchez a même retweeté le secrétaire national du parti communiste français.