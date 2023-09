Le travail est-il devenu "vintage" ? La jeune génération semble avoir un autre rapport au travail…

La volonté de travailler pour la jeune génération semble cassée, meurtrie. Le travail serait devenu en quelque sorte "vintage", pour reprendre une jolie formule. Et c’est ce qu’explique l’économiste français Pascal Perri qui sévit aussi sur la chaîne d’information LCI. Son dernier livre, intitulé Génération Farniente, essaye de comprendre pourquoi la plus jeune génération semble avoir perdu le goût du travail.

Cette désaffection semble être très présente dans des métiers dont les horaires sont pourtant tout à fait normaux. Alors pour l’économiste Pascal Perri, cette désaffection, ce moindre goût pour le travail est un danger, car il rappelle à juste titre que le travail est le seul capital de ceux qui n’en ont pas.

Sur le plan collectif, ce désamour à l’égard du travail met aussi en danger notre modèle social qui est, il faut le rappeler, financé sur la quantité et la qualité du travail.

Pas mal d’entreprises semblent par ailleurs déchanter à l’égard du télétravail. Pourquoi ? Mais parce qu’elles font face à une pénurie de talents. Et pour la jeune génération, le télétravail, ce n’est pas ou ce n’est plus négociable. D’ailleurs, les statistiques d’un réseau social comme LinkedIn le montrent bien plus d’un tiers des offres d’emploi aujourd’hui sont des emplois hybrides, donc incluant d’office le télétravail. En fait, les DRH et les patrons de TPE et de PME sont en plein désarroi. Ils ont tous compris que l’entreprise directive ou autoritaire de papa n’a plus de sens aujourd’hui.

