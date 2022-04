Le travail de l’artiste féministe Delphine Deguislage présenté au Centre de la Gravure et de l’Image Imprimée

Depuis janvier 2021, le Centre de la Gravure et de l’image Imprimée accueille Résidences, un programme de recherche dédié à la pratique actuelle des arts imprimés et dont l’objectif est de favoriser une rencontre durable entre artistes et publics autour de l’art. Quatre artistes sont donc accueillis en résidence depuis le début de l’année passée : le duo Denicolai & Provoost, Eleni Kamma et Delphine Deguislage. Dans l’exposition Archetype Canon, c’est le travail de cette dernière qui est exposé.

Pensé comme une sorte de pamphlet féministe, Archetype Canon dévoile une rencontre entre les œuvres de l’artiste et celles d’autres femmes présentes dans les collections du CGII. Delphine Deguislage décide de faire éclater les espaces, mêlant la sphère domestique à l’espace public, les images de la maison et du fait main aux images violentes et aux injonctions des magazines et du monde médiatique. Les questions de genre, de représentation des corps, de pratiques sociales et des désirs sont abordés, à travers des techniques différentes. Collages numériques, créations textiles, sculptures et gravures.