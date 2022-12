Le travail de groupe nous rendrait-il moins bons ?

Alors quelles solutions peut-on apporter pour aboutir à l’émergence d’une intelligence collective dans un groupe de travail ou dans une réunion ?

Pour Frédérique Chédotel, professeure à l’IAE d’Angers et spécialiste des dynamiques collectives dans la transformation des organisations, interrogée par le média web spécialisé sur le monde du travail Welcome to the Jungle, "il faut déjà tout faire pour éviter le conformisme en mobilisant des participants qui ont fait les mêmes études, qui viennent des mêmes entreprises, qui ont le même profil… bref qui pensent pareil". L’entreprise doit donc impérativement miser sur la diversité et sur un management inclusif, à savoir faire sentir à chaque collaborateur qu’il ou elle se sente libre de livrer son opinion. Pour y parvenir, il est impératif de donner du temps à chacun de réfléchir sur la problématique avant la discussion de groupe. Pour cette chercheuse, le rôle du manageur doit évoluer : "Moins de temps passé à nous évaluer et plus pour aller vers une position de facilitateur ! Un changement de posture difficile à adopter pour beaucoup de managers, car parfois cela entre en contradiction avec les objectifs de la direction, davantage portés sur les chiffres et la productivité".