Le travail côté jardin au Bois Roussel à Montigny-le-Tilleul

Au Bois Roussel, la principale préoccupation de l’équipe éducative est l’épanouissement du bénéficiaire. "C’est très important que la personne soit valorisée par ses compétences. Pouvoir semer et récolter des légumes qui passeront ensuite à l’atelier cuisine pour être mangé, c’est extraordinaire. Nous sommes très attentifs à leur bien-être et à leur valorisation au travers des activités proposées" raconte Marie-Christine Garcia, la directrice du Bois Roussel.

Les différents ateliers proposés vont du jardinage, à la fabrication de fromages, en passant par le pressage des pommes apportées par des particuliers, la cuisine… Et tout cela toujours avec le sourire aux lèvres.

"Ici au jardin, on ne demande pas de rentabilité. On demande juste que le travail et le projet que l’on met en place soient faits de A à Z correctement et qu’il puisse y arriver. Mon travail, c’est s’adapter le travail à la force de chacun" explique Quentin Denuit, éducateur spécialisé.