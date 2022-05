Le travail à distance réduit la créativité, selon une étude.

Pour quelles raisons sommes-nous moins créatifs ? Si "la visioconférence inhibe la production d'idées créatives", comme l'affirment dès le départ les chercheurs, c'est parce que le regard se focalise sur les autres individus lors des réunions à distance et non plus sur l'environnement, utile pour divertir son esprit.

"Les équipes en présentiel opèrent dans un espace physique entièrement partagé alors que les équipes virtuelles habitent un espace virtuel limité par l'écran devant chaque membre. Nos données suggèrent que cette différence physique dans l'espace partagé oblige les communicateurs virtuels à réduire leur champ visuel en se concentrant sur l'écran et en filtrant les stimuli visuels périphériques qui ne sont pas visibles ou pertinents pour leur partenaire", expliquent les auteurs de l'étude.