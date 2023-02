Le "trauma dumping" : quand on déverse ses émotions négatives sur les autres.

En anglais, le mot "dumping" signifie littéralement "déversement" ou "décharge". Utilisé par les psychologues, le terme de trauma dumping évoque une conversation à sens unique au cours de laquelle quelqu'un déverse ses émotions et/ou expériences négatives à une autre personne mais sans s'assurer que celle-ci est disposée à entendre ces paroles.

"Lorsque nous évoquons des traumatismes avec une personne qui n'est pas préparée ou formée professionnellement, nous risquons qu'elle agisse ou réagisse d'une manière qui renforcera sans le savoir le traumatisme vécu", explique Billie Katz professeure adjointe de psychiatrie à l'école de médecine Icahn de Mount Sinai (New York, États-Unis), dans un article publié en 2021 par le Huff Post.

On a tous plus ou moins des accès de trauma dumping, surtout à une époque où l’on nous incite à briser les tabous autour de la santé mentale et à exprimer nos émotions (y compris les négatives).