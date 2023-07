Le Traptox, cette nouvelle tendance Botox qui ferait un cou de cygne et de belles épaules.

Les trapèzes, qui s'étendent de la base du cou aux épaules et à la partie supérieure du dos, sont des muscles indispensables pour réaliser des mouvements du quotidien. Ils assurent une bonne stabilisation du cou et une bonne posture des épaules. Mais au fil du temps, le muscle peut s’enflammer à la suite d’efforts physiques importants ou de mauvaises postures quotidiennes. C’est pourquoi certaines personnes ont recours au botox, qui est connu pour détendre les muscles trop sollicités.

Le botox injecté va aider les muscles à se détendre, à réduire la raideur du cou et des épaules et à atténuer la douleur.

Le Dr Macrene Alexiades, une dermatologue américaine, explique dans un entretien pour Byrdie que "l'utilisation de botox sur le trapèze s’est avérée efficace pour les nœuds musculaires et les migraines chroniques". Le TrapTox permet par la même occasion d'obtenir un cou plus profilé et des épaules plus amincies. Car en injectant du Botox dans cette zone, elles se détendent et perdent en taille et en volume.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes témoignent de cette opération en montrant des photographies avant/après, voire des vidéos de l’opération. Dans les commentaires, on constate que le TrapTox suscite un réel engouement auprès de certaines personnes. A l’inverse, d’autres jugent cette tendance dangereuse si l'unique but est de se conformer à de nouveaux standards de beauté : "C’est fou de sacrifier un muscle pour une esthétique !".