Le transport maritime de marchandises se met au zéro carbone

Après Sailcoop (une coopérative cofondée par Maxime de Rostolan qui propose aux particuliers de se rendre en Corse en voyageant à bord d'un voilier), une autre coopérative se lance. Il s'agit de Windcoop, imaginée et fondée par Matthieu Brunet (président d'Arcadie), Julien Noé (fondateur d'Enercoop) et Nils Joyeux (président de Zéphyr & Borée).

Objectif de cette nouvelle venue qui se présente comme "une compagnie maritime militante" : proposer un nouveau modèle économique "transparent, durable et accessible au plus grand nombre". Que vous soyez un particulier, une entreprise ou une collectivité, vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir sociétaire de WindCoop.

"Windcoop ambitionne d'être la première compagnie maritime composée de milliers de sociétaires rassemblés pour développer un nouveau modèle économique du transport de marchandises plus durable et plus réaliste", expliquent les fondateurs dans un communiqué. La souscription est d'ores et déjà ouverte sur le site internet de la coopérative.