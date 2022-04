Les taux de croissance projetés par mode de transport sont fort variables: de -3% environ pour les déplacements en train à +35% pour la marche à pied et le vélo. "Cependant, les changements dans cette répartition qui en découlent, restent modestes du fait de la large prépondérance de la voiture", note le Bureau du Plan.

Sur la route, malgré une croissance du trafic routier total (personnes et marchandises), la projection table sur une diminution drastique des émissions directes de gaz à effet de serre (-38%) et de polluants atmosphériques tels que les oxydes d'azote (NOX) et les particules fines (PM2,5) (-80%) entre 2019 et 2040. Le tout grâce à l'entrée en vigueur des nouvelles normes Euro, le verdissement de la fiscalité des voitures et l'interdiction progressive de la circulation des voitures à combustion interne dans la Région de Bruxelles-Capitale.