Le transport aérien est revenu en juillet aux trois quarts de son niveau pré-Covid

Si les liaisons internationales restent en retrait, à 67,9% du niveau de juillet 2019, elles enregistrent aussi une augmentation par rapport à juin (65%). Leur taux est surtout plombé par la situation en Asie, où certains pays n’ont pas encore totalement rouvert leurs frontières.

La confirmation d’une reprise générale constitue un "signal formidable au moment où nous entrons dans les saisons d’automne et d’hiver, traditionnellement plus calmes, dans l’hémisphère Nord", a ajouté M. Walsh, rappelant que les résultats de juillet avaient été obtenus "malgré des capacités réduites dans certaines parties du monde".

Le début de l’été a été marqué en Europe et aux Etats-Unis par de multiples retards, engorgements et annulations de vols dus à des pénuries de personnels, qu’il s’agisse de bagagistes, d’agents de sécurité ou de navigants. Le secteur a aussi connu des mouvements sociaux pour obtenir des hausses de salaires et une amélioration des conditions de travail.

L’Iata reste néanmoins préoccupée par les cours du kérosène qui restent très élevés, "un défi pour les compagnies", selon M. Walsh.

De son côté, le secteur du fret aérien évoluait en juillet à 3,5% sous le niveau de 2019 sur fond de baisse des commandes, selon l’Iata. Ce volet du transport aérien a prospéré pendant la crise sanitaire grâce à la réduction des capacités et à l’explosion de la demande, qui ont fait bondir les prix.