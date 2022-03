"Le transfert de Van Damme est la photographie de ce qu'est le Standard ces dernières années", selon Pascal Scimè

Ce dimanche dans "Complètement Foot", David Houdret, Pascal Scimè et Clément Tainmont ont évoqué la situation du Standard, qui vient enfin d’assurer son maintien à deux journées de la fin du championnat. "On parle du grand Standard de Liège et aujourd’hui, l’info c’est que le Standard est sauvé. C’est malheureux pour cette institution du football belge", souligne Pascal Scimè.

L’exemple parfait du transfert de Joachim Van Damme, jugé comme une "photographie de ce qu’est le Standard ces derniers mois ou ces dernières années", poursuit Pascal Scimè. "On apprend que le joueur n’était pas prêt. Aujourd’hui, on s’entraîne avec des GPS, toutes les données sont disponibles. En tant que club de foot professionnel, tu veux débourser 500 ou 600.000 euros pour un joueur, mais tu ne te renseignes pas ? Tu tentes d’aller voir son temps de jeu, de dénicher ses données GPS. Si ces données sont mauvaises, pourquoi faire ce transfert ? Soit elles sont mauvaises et tu es incompétent, soit elles sont mauvaises, mais tu ne t’es pas renseigné".