Le transfert de renforts militaires américains vers la Pologne "a commencé", informe l'armée polonaise

Le transfert de renfort américain vers la Pologne, envoyés pour rassurer les alliés inquiets des tensions russo-ukrainiennes "a commencé", a déclaré samedi à l'AFP un porte-parole de l'armée polonaise.

"Les premiers militaires sont bien arrivés à l'aéroport de Jesionka" (sud-est), a déclaré le major Przemyslaw Lipczynski, en ajoutant que les principales forces d'un contingent américain de 1700 soldats doit arriver "prochainement".

Le président américain Joe Biden avait annoncé il y a trois jours qu'il enverrait des renforts militaires vers l'Europe de l'Est, en soutien aux forces de l'Otan. Un millier de ces soldats devraient être redéployés d'Allemagne vers la Roumanie, et 2000 autres envoyés de la grande base américaine de Fort Bragg, en Caroline du Nord, vers l'Allemagne et la Pologne, selon les médias américains.