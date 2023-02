Le Tranquilizer Challenge, le nouveau défi TikTok dangereux pour la santé.

Le "Tranquilizer Challenge", un défi devenu viral sur TikTok, consiste à prendre du clonazépam, un médicament prescrit contre les crises d’épilepsie et l'anxiété et de rester le plus longtemps possible éveillé malgré les effets sédatifs de ce traitement.

Début février, quinze élèves âgés de dix à douze ans scolarisés à Guanajuato au Mexique auraient fait les frais de ce challenge dangereux pour la santé. Certains d'entre eux ont dû être hospitalisés. Le pays d'Amérique centrale connaît depuis quelques mois une vague d'accidents impliquant des jeunes qui participent à ce défi. En janvier dernier, huit élèves de la capitale Mexico et trois autres de la ville de Monterrey, dans le nord du pays, avaient déjà été victimes de ce challenge.