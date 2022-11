Le trampoline, un objet indispensable pour être heureux ?

Si vous avez des enfants de moins de 12 ans ou que vous connaissez des gens qui (en plus) ont un jardin. Vous le savez. Vous le sentez. Il y a un objet/un équipement qu’on retrouve partout et qui peut prendre un tiers de la superficie du jardin. Il fait faire énormément de bruit aux enfants et les occupe pendant des heures. C’est le trampoline !

Grand, petit, très grand. Enterré. Avec ou sans filet de protection. Au début de l’été Décathlon annonçait en avoir vendu 17.000 en Belgique en 2021.

C’est 55% de plus qu’en 2019. Cette année, décathlon a même ouvert un service de réparations, en Belgique.

En réalité, le trampoline est un phénomène qui dépasse largement nos frontières. Un audit publié en septembre 2022 par le groupe Technavio (spécialiste de l’analyse de marchés) estime que le marché mondial du trampoline va progresser de 750 millions d’euros d’ici 2025.

Raison pour laquelle le magazine Society consacre un long papier passionnant.

Les raisons du succès

On pourrait penser que c’est un des grands objets du confinement mais pas seulement. Des salles de trampoline se sont développées des trampolines parks. Ces grands hangars où s’enfilent des rangées de toiles tendues et de mousses de protection.

C’est un phénomène en nette expansion. La première salle a ouvert aux Etats-Unis en 2004. Le phénomène est arrivé en Europe 10 ans plus tard, en 2014. Et c’est un marché qui se structure avec des grands acteurs, des chaînes.

Comme JumpXL, chaîne néerlandaise, qui a une salle Bruxelles et une à Sambreville mais aussi des salles aux Pays-Bas, en France et en Allemagne.

C’est ce qu’explique une étude menée par un fournisseur de matériel pour salles de trampoline.

Dans la pratique, on se rend compte qu’il y a deux usages du trampoline : les ruraux en achètent pour les mettre dans leur jardin et les urbains (puisqu’ils n’ont bien souvent pas de jardin) vont aux parcs à trampolines.

Il y a donc une vraie lecture géographique du trampoline !

Society a interrogé le directeur des ventes d’une entreprise française de production de trampoline haut de gamme. Il explique que les clients, principalement c’est la couronne parisienne. Parce que dans les centres-villes, il n’y a pas assez de place.

Dans les zones peu peuplées les espaces privés extérieurs privés peuvent être très grands. Et donc il n’y a pas besoin de trampoline. Parce que c’est peu la propriété première de l’objet. Il a cette capacité à faire bouger les corps de manière intensive, sans qu’ils se déplacent.

En cela quelque part (et c’est ce que souligne dans l’article un anthropologue de l’Université de Strasbourg qui s’appelle Abdu Gnaba) le trampoline est le reflet de l’urbanisme actuel.

"Le monde est physiquement de plus en plus étroit, resserré, alors on se développe en hauteur"… comme pour les tours de logement ou de bureaux.



Puisqu’on vend tant de trampolines, que dit cet objet de notre époque ?

L’anthropologue Abdu Gnaba a une réflexion fort intéressante sur le sujet, dans cet article de Society. Il explique que le trampoline fait partie des objets normatifs du bonheur.

Il dit ceci : "Puisqu’on ne sait pas forcément ce que c’est le bonheur. Que c’est un état et non une fonction, l’être humain a tendance à vouloir posséder des objets qui l’incarnent. Or, le trampoline est devenu un signe rassurant d’accomplissement familial.

Il est la cerise sur le gâteau, la cerise sur le jardin.

Le trampoline c’est un peu la chanson de Brel. Les Flamandes. Chanson qui raconte la puissance des normes sociales" "Il est bon de montrer que tout va bien que poussent les enfants. Et le houblon et le blé dans le pré".

Et si en 2022 c’était le trampoline qu’on plantait dans le pré.