Le tram prend forme dans les rues de Liège

Ça travaille de tous les côtés en même temps

Sur le chantier, les choses s'accélèrent, comme l'explique Daniel Wathelet, porte-parole du TEC pour le tram de Liège: "Le 30 novembre, l'ensemble des travaux d'infrastructure seront terminés" précise-t-il. "Il y a au moins 500 ouvriers sur le chantier, et on voit que ça travaille de tous les côtés en même temps dans l'ensemble de la ville. Liège est encore victime, à certains moments de la journée, d'embouteillages. Le chantier peut être une contrainte, mais quand il n'y aura plus de chantier, on sera dans la configuration définitive, c'est-à-dire que la voiture a moins de place en ville. Et un des objectifs de l'implantation du tram et des nouvelles voiries, c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait un trafic qui disparaisse."

Les Liégeois pourront circuler à bord de ce tram tant attendu dès fin janvier 2025, un retard de plus de 2 ans et un budget travaux de 450 millions d'euros.

Regardez ci-dessus notre vidéo.