Le tram bruxellois, ce patrimoine bien belge

En 1952, les PCC de types 7000 arrivent à Bruxelles. En circulation dans la capitale jusqu’en 2010, ils seront plusieurs fois modernisés et adaptés. Ces véhicules apportent à l’époque un réel vent de fraîcheur aux transports en commun bruxellois. Du chauffage permet un meilleur confort, les conducteurs utilisent désormais des pédales et non plus des manettes. Le receveur qui ferme les portes, renseigne les clients et vend les tickets a désormais une place attitrée au fond du tram. Place au changement !