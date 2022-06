Le traitement de l’asthme évolue grâce à une entreprise liégeoise

Une histoire de balle de golf

Mais le dispositif ne fait pas tout. La molécule injectée est elle-même liée à l’efficacité testée du produit. Les traitements habituels reposent sur l’injection dans la gorge d’un bronchodilatateurs type Ventoline associée à l’inhalation de corticoïdes anti-inflammatoires pour diminuer la suractivité des tissus pulmonaires à la surface des bronches. Généralement, ces corticoïdes sont liés à une molécule de lactose pour parvenir au fond du poumon mais une grande partie n’atteint jamais assez sa cible. L’entreprise liégeoise a développé une nouvelle formulation où le corticoïde est enfermé dans un sucre complexe : "On a découvert presque par hasard que les cyclo dextrines solubilisaient très bien et on a immédiatement pensé au traitement de l’asthme, explique le professeur Cataldo, pneumologue et professeur à l’université de Liège. Le corticoïde, hydrophobe, va venir se loger au sein du sucre complexe qui lui va se solubiliser et donc on va pouvoir mettre le traitement en solution aqueuse".

Et puis, la forme même de ce sucre va renforcer encore la capacité de transport du corticoïde vers le fond des poumons avec un profil de balle de golf : "On s’en est rendu compte par après mais la forme nous aide également, détaille Paul Maes, le CEO d’Aquilon Pharma. Comme sur la balle de golf et toutes ses petites aspérités rondes, celles présentes sur notre produit créent une multitude de minuscules dépressions en surface qui vont aider à aller plus loin encore au moment de l’inhalation. Ce sont ces petites turbulences, un peu comme celles créées par la forme d’une aile d’avion qui permettent à la balle de golf, et donc aussi à notre molécule de sucre, d’aller beaucoup plus loin qu’une sphère complètement lisse".