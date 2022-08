Le Traité d’Aix-la-Chapelle, un événement fêté en musique simultanément par la France et l’Angleterre

Exactement à la même période, mais de l’autre côté de la Manche, on décide de fêter le même événement : le Traité d’Aix-la-Chapelle. La France s’est lancée dans cette guerre de Succession d’Autriche, un peu contrainte et forcée, et elle n’y a vraiment rien gagné, sinon l’impression un peu amère de s’être battue pour la Prusse. Quoi qu’il en soit, si on rate son entrée, autant tout miser sur sa sortie. Louis XV entend bien marquer le coup et, c’est dans ces circonstances que Jean-Philippe Rameau va composer son opéra Naïs, justement sous-titré "Opéra pour la paix". La portée symbolique de cet opéra est manifeste, il n’y a qu’à en voir son prologue : Le Dieu Jupiter (qui curieusement ressemble fort à Louis XV) a vaincu les Titans et a apporté la paix au monde. Plutôt que de régner seul, il partage son empire avec Neptune (qui curieusement ressemble fort à George II, le roi d’Angleterre). A travers cet opéra, Rameau attribue au Roi de France les palmes de la victoire et la générosité de partager son pouvoir. En 1749, c’est ce Prologue qui a le plus frappé les esprits : il faut dire que la mise en scène de la bataille du début était à couper le souffle, et que la musique l’était tout autant.

Mis à part ce prologue, on développe aussi dans cet opéra l’histoire d’amour entre Jupiter et Naïs. Et si Jupiter représente Louis XV, Naïs ne peut être que sa royale maîtresse, la Marquise de Pompadour. Et s’attirer la sympathie de la Favorite du roi, c’était s’attirer la sympathie du roi lui-même.

Si la musique est belle, l’histoire, elle, est un peu mince. L’opéra de Rameau aura surtout péché par la faiblesse de son livret, signé Louis de Cahuzac : histoire alambiquée et au bout du compte, sans réelle consistance, et ce n’est pas la seule source de déception concernant Naïs, qui fut livré en retard. L’œuvre fut commandée pour le Traité d’Aix-la-Chapelle mais elle ne sera terminée qu’un an plus tard. Autant dire qu’entre-temps, les Français avaient pu mesurer toute l’absurdité de ce Traité. Les Français s’étaient vraiment battus pour rien, et en plus, Louis XV, beau joueur, avait rétribué tous les territoires conquis plus au Nord.

Louis XV aura d’ailleurs une célèbre phrase à propos de ce traité : "j’ai fait la paix en roi, et non en marchand". En attendant, cette guerre, le traité qui y mettait fin et par voie de conséquence les cérémonies organisées en grande pompe pour l’occasion paraissaient au peuple terriblement vain. En résumé, les commémorations du Traité d’Aix-la-Chapelle auront laissé, en France comme en Angleterre, un petit goût de trop peu teinté d’amertume. Par contre, ce qui aura mis tout le monde d’accord et qui aura un peu sauvé la mise des deux côtés de la Manche, c’est la musique : celle de Rameau et celle de Haendel.