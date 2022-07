Le traité belgo-iranien fait renaître l’espoir chez les proches d’Ahmadreza Djalali

Le traité d’échange de prisonniers signé avec l’Iran a remis sur la table la question d’Ahmadreza Djalali. Ce scientifique irano-suédois et professeur invité de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) est détenu en Iran depuis plus de six ans. Des rumeurs insistantes évoquent un échange dont il pourrait faire l’objet.

La famille du scientifique ainsi que son collègue de l’UZ Brussel, Gerlant Van Berlaer, espèrent que ces rumeurs feront bouger les choses.

Le projet de loi controversé permettrait à la Belgique de faire revenir dans notre pays le travailleur humanitaire belge Olivier Vandecasteele, détenu en Iran depuis février. Le seul lien entre Ahmadreza Djalali et la Belgique est son contrat avec la VUB.