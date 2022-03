Le trait d'humour de l'ex-pilote de F1 Marcus Ericsson qui passe mal auprès de Jenson Button

En fin de journée vendredi, l'écurie Haas a pu bénéficier d'une heure de temps de piste supplémentaire (tout comme ce matin) suite aux problèmes d'acheminement de son matériel, arrivé en retard à Bahreïn. Une séance additionnelle mise à profit par Kevin Magnussen pour signer le meilleur chrono de la journée en améliorant le temps réalisé par Carlos Sainz.



Une performance qui a fait réagir l’ex-pilote F1 Marcus Ericsson (à présent actif en Indycar) sur twitter de manière humoristique : "Il y a un mois Kevin Magnussen a réalisé un test en Indycar à Sebring, il était le plus lent. Aujourd’hui, de retour pour la première fois depuis longtemps dans une F1, il est le plus rapide. Cela doit vouloir dire que le championnat Indycar est plus difficile et compétitif que la F1 […]". Mais le Suédois n’a pas tardé à se faire tacler par l’ancien pilote Jenson Button (champion du monde F1 en 2009) : "D’accord avec toi. Toutes ces courses que tu a gagnées en F1 t’ont surement aidé à construire ta confiance et être compétitif en Indycar."



Un commentaire bien piquant de la part du Britannique quand on sait que Marcus Ericsson naviguait en deuxième moitié de peloton lors de sa carrière en Formule 1. En cinq saisons (dont quatre chez Sauber devenue Alfa Romeo) le meilleur résultat du Suédois est une 8e position.