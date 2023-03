Le train, une alternative de plus en plus recherchée pour des city-breaks en Europe.

Le top trois est complété par Amsterdam, aux Pays-Bas, dont l'aller/retour coûte 113 euros. A noter qu'il ne s'agit que d'une moyenne, les tarifs pouvant sérieusement fluctuer selon que l'on dispose d'une carte de réduction, si l'on voyage à des heures d'affluence et si l'on réserve plus ou moins tôt.

On notera que les baroudeurs envisagent aussi de rallier Rome, en Italie, par la voie ferrée. Le budget moyen est intéressant : 120 euros l'aller/retour. Cependant, il faut savoir que ce trajet n'est pas direct et comprend une correspondance à Milan. D'après Rail Europe, il convient de prévoir un peu plus de dix heures de voyage pour arriver dans la Ville éternelle.