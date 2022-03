Le train Liège-Chine par la Russie passe encore

Le train de marchandises qui relie Liège Airport à la Chine en passant par la Russie et la Biélorusie circule toujours. Un voyage qui prend 18 jours pour amener textiles et produits électroniques, notamment, qui sont distribués en Europe occidentale à partir de Liège.

Il y a six arrivées et six départs de ce train par semaine. Pour l’instant, chez Liège Logistics Intermodal, on constate une situation normale. De Zhengzou à Liège en passant par la Russie, le train roule encore. "Sur base d’infos reçues le premier mars, le train circule encore, sans incidences dues à la situation entre la Russie et l’Ukraine" assure le directeur général. Olivier Hia.

Sur son chemin depuis la Chine, ce train traverse le Khazakstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne et l’Allemagne. Il entre dans l’Union européenne par la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. "Evidemment, on s’attend à une évolution de la situation, mais à quoi exactement devons-nous nous attendre, c’est impossible à dire. A l’heure actuelle, aucun élément ne nous annonce que dans le futur il va y avoir un impact négatif – ou positif - mais nous suivons la situation au jour le jour et nous nous doutons bien qu’il peut y avoir des impacts à un moment donné.

Alors, pourquoi ce train de marchandises circule-t-il toujours à travers Russie et Europe ? Parce que le train est chinois et que la Chine n’est pas concernée par les sanctions. Il peut donc traverser sans entraves Russie et Biélorusse et entrer en Pologne, en tout cas pour l’instant. La société s’attend juste à d’éventuels retards.