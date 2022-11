Le train en Belgique ? On n’est pas si mal lotis mais il faut ouvrir les voies à l’intermodalité, selon ce professeur en mobilité

Bart Jourquin ne voit donc pas le train comme la meilleure des solutions dans tous les cas.

Pour lui, il faut décloisonner la mobilité et la réfléchir en fonction du trajet à parcourir. "Le cloisonnement est encore trop important entre les différents modes de transport. Une des raisons, est que le train dépend du fédéral; les bus des régions; les infrastructures routières également. Il manque donc de l’huile dans les rouages pour que cela fonctionne de manière coordonnée et complémentaire pour trouver la meilleure solution en fonction du moment et de l’endroit."

60% pour la Flandre, 40% pour la Wallonie

Le spécialiste voit donc aussi les défauts du système ferroviaire en Belgique. Et souligne l’un d’entre eux : la répartition des moyens entre régions. "Il y a eu un problème de désinvestissement du rail il y a une trentaine d’années et ce retard-là est difficile à récupérer. L’autre problème, c’est que le politique a toujours appliqué, dans les investissements, une clé 60/40 : 60% pour la Flandre, 40% pour la Wallonie car c’est ainsi que la population est répartie. Mais le réseau wallon est au moins aussi grand, aussi long et aussi complexe que le réseau flamand et aurait besoin d’autant d’argent."