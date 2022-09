Le train des années 2030, connecté avec le monde et ses passagers.

Une gageure ? Pas forcément. Car le voyageur sera complètement connecté et communiquera directement avec les équipements du train. Il devra aussi être tenu au courant de tout ce qui se passe. "Nous avons fait beaucoup de sondages pour connaître les désirs de la clientèle et ce qui ressort le plus, c'est l'information", relève Ed Brown, porte-parole du japonais Hitachi Rail, constructeur du train à grande vitesse italien Frecciarossa : "Est-ce que le train va être à l'heure, est-ce qu'il va être bondé ?".

"Le défi pour le secteur est d'améliorer cette information." Dans des trains fiables, rapides et confortables.

"L'expérience voyageur sera beaucoup plus individualisée que ce qu'elle est aujourd'hui et ça passe par l'information", confirme Lilian Leroux, président de l'équipementier américain Wabtec Transit.

Le passager sera en particulier entouré d'écrans apportant tous les renseignements nécessaires à son voyage. Wabtec présentait par exemple cette semaine un écran d'informations tactile installé sur une vitre.