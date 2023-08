Le Trail du Meyboom, on en parle ?

La rentrée, c’est le retour à l’école pour certains et pour d’autres, c’est le retour des bonnes résolutions pour éliminer les nombreux apéros chips/cacahuètes de cet été ! Alors, à vos baskets et RDV à l’Hippodrome de Boitsfort ce samedi.

Parce que c’est là qu’aura lieu le départ du Trail du Meyboom. Une course nature qui a lieu au cœur de la Forêt de Soignes et nommée ainsi en l’honneur d’une de nos plus anciennes traditions folkloriques: la plantation annuelle d’un arbre dans le centre-ville.

Y a du neuf cette année

En 2023, la course nature la plus populaire de Bruxelles se renouvelle. Nouvelles distances. Nouveaux parcours. Ceux-ci restent roulants mais ils gagnent en magnificence avec une succession de très beaux " single tracks ". Trois distances sont au programme des trailers ou marcheurs : 10km, 26km et 52km. Sans oublier le Run&Bike, par équipes de deux, sur 32km, mis sur pied avec un nouveau mode de navigation pour éviter les interférences avec les autres parcours.

Autre innovation pour 2023. Le Trail du Meyboom revient à sa formule pré-pandémie en proposant à l’ensemble des participants un petit buffet d’après course (soupe, pain, fruits etc.) récréant ainsi cet esprit de convivialité qui compte presqu’autant que l’effort dans la réussite de la journée.

Autre nouveauté. Cette année, le Trail du Meyboom intègre un tout nouveau tour européen, baptisé des initiales TTT pour " Trail by Train Tour ". Le but ? Réduire l’impact négatif des grands événements sportifs sur la santé de la planète.

Avec d’autres épreuves européennes, le Trail du Meyboom va donc stimuler les déplacements en train en misant sur la proximité de son lieu de départ et de la gare internationale de Bruxelles-Midi (et de celle de Boistfort, à moins d’un kilomètre).

L’objectif ? Plus de sérénité et moins de gaz carbonique !

Le Trail du Meyboom, nommé en l’honneur d’une des plus anciennes (depuis 1308 !) traditions folkloriques bruxelloises, à savoir la plantation annuelle d’un arbre dans le centre-ville, est impatient de vous accueillir sous ses nouveaux auspices le samedi 2 septembre ! Bienvenue au cœur de l’Europe.

On en parle avec le rédacteur en chef du magazine Zatopek, organisateur d’un tas d’événements tout au long de l’année dont le Trail du Meyboom qui aura lieu samedi en Forêt de Soignes. Gilles Goetghebuer était l'invité de BXL MATIN. Son interview est à suivre en intégralité