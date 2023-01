Le trafic interrompu sur la E19 à Brecht en raison d'un grave accident

En raison d'un grave accident à Brecht (Anvers), la circulation est interrompue ce samedi après-midi sur l'autoroute E19 en direction des Pays-Bas, a indiqué la police fédérale. Tous les véhicules sur cet axe sont invités à le quitter.

L'accident s'est produit dans un embouteillage qui s'était formé à la suite d'une collision en chaîne à Loenhout ayant impliqué une dizaine de voitures. Deux personnes y avaient été blessées.

Ce premier accident a provoqué un embouteillage de 4 km de long. Et c'est à la fin de celui-ci que s'est produit un second accident impliquant cette fois une voiture et un camion qui a complètement bloqué la voirie.