Le trafic ferroviaire interrompu pour une partie de la journée entre Charleroi et Fleurus

Le trafic ferroviaire est interrompu mercredi matin entre Charleroi et Fleurus en raison d'un vol de câbles survenu dans la nuit de mardi à mercredi, a indiqué le gestionnaire de réseau Infrabel. Cet acte de malveillance a provoqué des dérangements à la signalisation.

Les équipes techniques d'Infrabel sont sur place pour réaliser les réparations nécessaires et permettre aux trains de reprendre leur route au plus vite. Le trafic ferroviaire devrait reprendre à 16h00, selon les prévisions d'Infrabel. Entre-temps, la SNCB a mis en place un service de navettes de bus pour assurer la liaison entre Charleroi et Fleurus, dans les deux sens.