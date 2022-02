Le trafic du téléphérique de Namur interrompu

C'était prévisible : le trafic a été interrompu en début d'après-midi sur le téléphérique namurois. Il n'est pas arrêté mais il est peu probable qu'il reprenne d'ici 18H30, heure de fermeture. Une décision motivée par l'avis de tempête lancé par l'IRM et la nécessité de respecter les normes de sécurité. Le système d'exploitation se met en effet en alerte quand le vent atteint une vitesse de 54km/H or, aux alentours de 15h30, elle était de 72km/H et l'orientation latérale du vent était également défavorable . Les exploitants ont donc préféré prendre les devants : Plutôt que de devoir ramener des passagers en gare , au cas où les machines se mettraient d'elles-mêmes à l'arrêt , ils ont volontairement interrompu le trafic pour une durée indéterminée.