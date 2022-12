Le traditionnel concert du Nouvel An 2023 en direct de Vienne

Comme le veut la tradition, l’Orchestre Philharmonique de Vienne présentera à l’occasion du Nouvel an un programme festif dans la somptueuse salle du Musikverein de Vienne. Retransmis en direct dans plus de 90 pays, ce concert annuel placera l’an neuf sous le signe de la musique et de la joie partagée. Cette 83e édition du traditionnel concert du Nouvel an de Vienne sera dirigée par Franz Welser-Möst.

Caroline Veyt vous convie au concert du Nouvel An du Philharmonique de Vienne ce dimanche 1er janvier à partir de 11h15, en direct sur Musiq3, La Une ainsi qu’Auvio.

Le concert du Nouvel An interprété par l’Orchestre Philharmonique de Vienne donné comme à son habitude dans la mythique salle du Musikverein, est placé pour la 3e fois après les éditions de 2011 et 2013, sous la direction du chef d’orchestre Franz Welser-Möst.

Au programme, nous retrouverons bien entendu des danses, polkas, valses, galops et quadrilles de la famille Strauss, mais aussi des œuvres jouées pour la première fois lors de cet événement annuel. Pour la première fois dans l’histoire de Concert du Nouvel An, la Chorale de jeunes filles de Vienne s’unira à celle des Petits Chanteurs pour interpréter la polka Heiterer Muth de Josef Strauss (1827-1870).

Le film d’entracte de cette année qui sera proposé aux spectateurs est consacré à l’exposition universelle qui se donnait à Vienne en 1873, soit il y a 150 ans.