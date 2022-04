Le tracé de la liaison entre la future centrale TGV et Neupré fait débat au conseil communal de Seraing

On a pu assister à une passe d'armes à fronts renversés hier soir au conseil communal de Seraing entre Écolo et le MR, où c'est le MR qui s'est posé en défenseur des arbres et de la nature. Les libéraux sérésiens sont montés vent debout contre le tracé de la liaison électrique entre la future nouvelle centrale électrique au gaz et Neupré. Il ne faut surtout pas passer par les bois estime le MR, au contraire d’Écolo pour qui le trajet déterminé par Elia n'est pas si mauvais.

"Moi je ne suis pas ingénieur" explique Paul Ancion, pour Écolo. "Il nous semble que beaucoup d'attention a été donnée à impacter le moins possible à la fois l'environnement et les riverains. L'environnement parce qu'on fait beaucoup de forages dirigés, on passe par des prairies, on passe par des routes déjà existantes, et les riverains tout simplement parce qu'on ne passe pas en plein centre-ville, et du coup, on limite les ondes électromagnétiques pour ces derniers."

Un point de vue qui n'est pas du tout partagé par le libéral Fabian Culot: "Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le chef d’Écolo" affirme-t-il. "C'est une liaison de 10 kilomètres qui passe au travers du bois de la Vecquée, plus de 10 terrains de football vont être déboisés. Or, il n'y a de mobilisation que pour le dossier du Cristal Park qui est futur et hypothétique. Par contre, la centrale de Seraing est un dossier imminent, les travaux peuvent commencer du jour au lendemain, et là, il n'y a aucune mobilisation parce que l'on soutient la volonté de construire cette centrale, qu'importe les conditions. C'est ça qui ne va pas."