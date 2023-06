Le "toxic handler", ce collègue doué pour les médiations

Plus qu’un médiateur ou qu’un confident, le toxic handler sait en général faire preuve d’empathie, trouver des solutions et les faire appliquer, ainsi qu’anticiper les problèmes ou les souhaits des collaborateurs. Après la pandémie qui a bouleversé en profondeur le monde du travail, le besoin d’avoir un toxic handler semble en effet plus que jamais d’actualité. En 2019, les auteurs français Gilles Teneau et Géraldine Lemoine ont publié l’ouvrage "Toxic handlers, les générateurs de bienveillance en entreprise" : "en entreprise, on constate de plus en plus souvent que certaines personnalités font du bien aux autres lorsqu’il y a des difficultés ou des crises à affronter. Empathiques et altruistes, elles sont capables d’améliorer la qualité de vie au travail, tout en jugulant le stress ou les souffrances".

Des compétences indéniables et un rôle certes hautement valorisant, mais qui comporte toutefois des risques, à commencer par celui de tomber en burn-out émotionnel. Pour réussir à se protéger de ce trop-plein d’émotions et gérer son stress à qui l’on vient en aide, deux méthodes décrites dans l’ouvrage de Gilles Teneau et Géraldine Lemoine semblent s’imposer :

prendre les problèmes des autres en compte, mais en veillant à ne pas s’emparer de leur souffrance

miser sur la résilience et préconise de donner des solutions concrètes aux autres salariés en se basant sur ses propres expériences passées.

Si vous vous reconnaissez dans l’un de ces profils et que vous sentez qu’un "toxic handler" sommeil en vous, peut-être est-ce l’occasion de développer une nouvelle soft skill qui pourrait bien valoir de l’or sur le marché du travail dans les années à venir.