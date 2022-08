Le toutou-tourisme : voyager avec votre chien en Wallonie, c'est possible !

Parfois, visiter des lieux et partir en balade avec votre chien ne suffit pas, vous en voulez plus ! Vous voulez vivre des activités ensemble durant vos vacances. Que peut-on faire concrètement comme activité avec un chien en Wallonie ? Réponse avec Visit Wallonia, partenaire de l'émission "L'Agence Tourisme". Énormément de ménages ont adopté un animal de compagnie pendant le confinement ; ça a un peu changé la donne pour certains pour le choix des activités et vacances. Résultat : notre partenaire, Visit Wallonia, a créé une section dédiée à cette réalité qui concerne de plus en plus de monde. Sandrine Delcourt, directrice marketing de Visit Wallonia, est intervenue à ce sujet dans "L'Agence Tourisme".

"On a remarqué une demande spontanée de plus en plus grande de certains pour avoir des bons plans pour voyager avec leur chien. Les gens rencontraient souvent des soucis en arrivant à un endroit en pensant que leur animal serait le bienvenu et se retrouvaient contraints à abandonner leur plan car ils allaient par exemple passer par une réserve naturelle où l’accès est restreint ou d’autres réalités. Nous avons donc voulu - avec les maisons du tourisme - offrir de l’information qualifiée pour les touristes"

Le toutou-tourisme, très accessible en Wallonie "La diversité d’offre permet autant de faire des balades incroyables que des activités spécifiques et même passer une ou plusieurs nuitées en Wallonie. On peut vivre plusieurs expériences uniques comme par exemple faire du stand up paddle avec son chien sur le lac de Nisramont. Pour une activité sur rail, il est possible de faire les draisines de la Molignée avec son compagnon à quatre pattes ou encore le nouveau téléphérique à Namur. Et de nouvelles offres spécifiques apparaissent régulièrement ; les prestataires wallons sont plein d’imagination. Le kayak aussi est permis mais il faudra attendre un niveau d’eau plus clément..." On dénombre près de 700 hébergements en Wallonie qui sont accessibles avec un chien !