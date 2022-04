Le tout premier concerto belge pour guitare basse électrique sera interprété ce vendredi à Flagey

L’orchestre Brussels Philharmonic et son contrebassiste Thomas Fiorini interpréteront ce vendredi 22 avril le tout premier concerto classique pour guitare basse électrique de Belgique au Studio 4 à Flagey. Ecrit par le compositeur belge Robert Groslot, ce "Concerto for E-Bass Guitar and Orchestra" a demandé deux ans de préparation à Thomas Fiorini pour parfaitement maîtriser sa partition.

Une première en Belgique

Habituellement associée au milieu du rock, la basse électrique n’a jamais occupé, en Belgique, une place aussi importante dans un concerto classique. "L’idée du projet a vu le jour en 2019. J’avais alors demandé à nos musiciens de laisser libre cours à leurs idées les plus farfelues pour proposer de nouveaux défis à l’orchestre", explique Gunther Broucke, intendant Brussels Philharmonic. "Notre contrebassiste Thomas Fiorini a rapidement proposé un concerto pour guitare basse électrique puisque cela n’avait encore jamais été fait dans notre pays. J’ai tout de suite été conquis par l’idée."

Dépasser les limites de l’instrument

Le compositeur belge Robert Groslot, habitué à l’écriture de partitions classiques a dû sortir de sa zone de confort pour écrire celle-ci. Il n’a toutefois pas pris en compte les limites techniques de la basse électrique dans le cadre d’une partition classique et a donc accouché d’une composition très technique. "La partition de Robert est tout simplement géniale, même si elle est loin d’être facile à interpréter : j’ai dû m’exercer beaucoup au cours de ces deux dernières années pour maîtriser parfaitement la partition", révèle Thomas Fiorini.

Ce dernier, d’origine new-yorkaise mais résident d’Anvers depuis 20 ans, est le musicien central du concert. Contrebassiste au sein du Brussels Philharmonic, il joue également de la basse dans un groupe de rock et a accompagné plusieurs stars belges et internationales comme Bjork, Sandra Kim ou encore Adamo.

De plus amples informations et les tickets pour le concert peuvent être trouvés sur le site www.brusselsphilharmonic.be.