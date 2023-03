Le tout premier album de Fleetwood Mac : un plagiat aurait-il été commis ?

Aujourd’hui, je vous parle du tout premier album de Fleetwood Mac, un album essentiel.

Et comme il ne porte pas de titre, on a l’habitude de l’appeler "Le disque à la poubelle". C’est Peter Green, qui vient de quitter John Mayall, qui sort ce premier album très attendu avec John McVie, Mick Fleetwood et Jeremy Spencer. Le guitariste Danny Kirwan n’est pas encore dans le groupe.

Ils sont quatre, comme toujours pour un premier album dont le résultat est tout à fait splendide. La petite chose qui me dérange en réalité, c’est le premier morceau de la première face, "My Heart Beats Like a Hammer", signé Peter Green, alors que l’original de ce morceau est signé Buster Brown, qui avait enregistré ce morceau et l’avait appelé dans "Don’t Dog Your Woman". Buster Brown était tout à fait inconnu et en fait, Peter Green a repris le morceau notes pour notes, paroles par paroles, mais a changé le titre. Ce qui est curieux et troublant, c’est que Buster Brown vivait toujours en 69.

Alors je ne crie pas au scandale, mais je trouve simplement interpellant d’entendre Fleetwood Mac qui change le titre d’un morceau en reprenant les mêmes paroles que l’original. Ceci dit, il est tout à fait possible qu’il y ait eu un arrangement entre Mike Vernon, Peter Green et Buster Brown. Un arrangement financier par exemple. Je ne les connaissais pas personnellement, donc mon intervention s’arrêtera là concernant cette drôle d’histoire….

Pour en revenir à ce disque de Fleetwood Mac, eh bien il est sorti en Angleterre et s’est très bien vendu mais n’a pas atteint le sommet des hit parade. C’est vraiment le fleuron de la blues boom en Angleterre à la fin des années 60.